Власти Пензенской области погасят кредит погибшего в массовой драке в селе Чемодановка

ПЕНЗА, 15 июня. /ТАСС/. Власти Пензенской области окажут помощь семье погибшего в массовой драке в селе Чемодановка и погасят ранее взятые им и его сестрой кредиты. Об этом сообщил в субботу глава региона Иван Белозерцев.

"Есть проблема - это 500 тыс. рублей, которые он [погибший] брал в кредит в банке на строительство дома. Я этот кредит поручил в течение 6-10 дней этот погасить", - сказал Белозерцев в ходе поездки в Чемодановку.

Губернатор также пообещал погасить кредит сестры погибшего в размере 400 тыс. рублей.

Глава региона также пообещал решить проблемы с ремонтом дорожной и транспортной инфраструктуры в селе. "Есть проблемы по дворовым территориям, нужно сделать дорогу - все эти болевые точки мы выявим, составим дорожную карту по развитию. Участок улицы Кузнецкой вместе с разворотом на кольцо и дорогу до трассы на Лопуховку отремонтируем уже в этом году, будем решать вопрос с автобусом", - цитирует Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.

В результате драки в селе Чемодановка погиб один человек, еще один попал в реанимацию. Травмы получили еще три человека. По данным полиции, причиной инцидента стал бытовой конфликт. Вечером в пятницу около 1,5 тыс. человек вышли на сельский сход, где обсуждалась сложившаяся ситуация.

В полицию были доставлены 174 человека для установления причастности к драке, трое из них были задержаны. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц.