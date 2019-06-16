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Глава Союза журналистов России призвал изменить статью о распространении наркотиков

Владимир Соловьев отметил, что статья 228 УК РФ должна исключать возможность обвинения невиновных граждан

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Статья 228 Уголовного кодекса РФ должна исключать возможность обвинения невиновных граждан. Об этом заявил глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев в воскресенье в ходе митинга в защиту свободы слова и журналистской деятельности, который планировался как митинг в поддержку корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, на проспекте Академика Сахарова в Москве.

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"Наши коллеги-журналисты по таким же статьям, какие были предъявлены Ивану Голунову, находятся сейчас в заключении, - сказал Соловьев. - В данном случае речь идет не только о журналистах, очень многие наши сограждане попадают в такие же ситуации. Поэтому тут надо внимательно разобраться и, может быть, внести законодательные инициативы, как изменить эти статьи, по которым очень легко человека посадить в тюрьму".

Глава СЖР также отметил особую консолидацию общества в "деле Голунова". "Мне кажется, после того, что произошло, мы живем уже в другой стране, потому что наше гражданское общество, наше журналистское сообщество смогло отстоять Ивана Голунова. Я надеюсь, что мы не допустим подобных случаев", - сказал он.

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