Гусев: журналисты должны беспрепятственно освещать массовые мероприятия

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Силовые ведомства должны выработать правила, которые позволят журналистам беспрепятственно освещать массовые мероприятия, в том числе митинги. С таким предложением выступил председатель Союза журналистов Москвы, главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев в воскресенье в ходе митинга на проспекте Академика Сахарова в Москве.

"Сегодня сложилась очень порочная практика, когда журналисты, освещая митинги, различные массовые мероприятия, сами оказываются за решеткой. Они оказываются, потому что работают в толпе, с людьми, и их так же забирают. Мы сегодня просим, мы сегодня требуем от силовых структур выработать общие правила работы журналистов на всех массовых мероприятиях, которые проходят в России", - заявил Гусев.

Он отметил, что во время несанкционированной акции 12 июня в Москве были задержаны в том числе журналисты и выразил протест против этого.

Организаторы митинга изначально хотели привлечь внимание к делу журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова. Но после прекращения уголовного преследования изменили лозунг на "Закон и справедливость для всех". Власти Москвы разрешили провести акцию 16 июня на проспекте Академика Сахарова с 13:00 до 15:00 мск в количестве до 20 тыс. человек.