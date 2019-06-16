Члены экипажа танкера Front Altair продолжают оставаться в Дубае

ХЕЛЬСИНКИ, 16 июня. /ТАСС/. Члены экипажа норвежского танкера Front Altair, предположительно подвергшегося атаке в Оманском заливе, продолжают оставаться в Дубае и отправятся домой после отчета перед компанией-судовладельцем Frontline. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении компании.

"Все члены экипажа находятся в Дубае, они отдыхают и уже связались со своими семьями. Все они до возвращения домой примут участие в отчете [о происшествии с судном в Оманском заливе] перед правовым подразделением судовладельца и властями [имеющими отношение к расследованию случившегося]", - отметила компания.

Ранее сообщалось, что экипаж танкера в субботу прибыл в Дубай из иранского города Бендер-Аббас.

13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары, причины происшествия устанавливаются. Экипаж японского судна Kokuka Courageous взял на свой борт эсминец ВМС США Bainbridge, а команду норвежского танкера Front Altair, в которую входили в том числе россияне, иранские пограничники изначально эвакуировали в свой порт Джаск.