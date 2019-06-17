Полпред президента в ПФО поручил проверить работу властей в селе Чемодановка под Пензой

ПЕНЗА, 17 июня. /ТАСС/. Проверка работы местных властей будет проведена в селе Чемодановка Пензенской области, где произошла массовая драка, в которой погиб один человек и четверо были ранены. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе (ПФО).

"В Чемодановке 17-18 июня во время приема в прокуратуре РФ граждане смогут обозначить основные вопросы, которые их беспокоят. В том числе будет проведена проверка деятельности органов власти в этом населенном пункте. По результатам проведенных проверок будут сделаны соответствующие выводы", - указано в сообщении.

Полпред президента в ПФО Игорь Комаров поручил губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву ежедневно докладывать о расследовании уголовного дела и мерах по обеспечению безопасности в селе, отметили в пресс-службе полпреда. Кроме того, власти Пензенской области разработают дорожную карту по улучшению социально-экономической ситуации в Чемодановке.

"Я понимаю людей, которые живут в Чемодановке. Задача органов власти и правоохранительного блока области - обеспечить спокойную жизнь граждан, решение проблем, выяснение причин с целью недопущения подобных случаев в будущем", - цитирует Комарова пресс-служба.

В результате драки в селе Чемодановка, которая произошла 13 июня, погиб один человек, еще один попал в реанимацию. Травмы получили еще три человека. По данным полиции, причиной инцидента стал бытовой конфликт. В полицию доставили 174 человека для установления причастности к драке. После происшествия возбудили уголовные дела об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц. В рамках расследования дела задержали 15 человек.

В пятницу около 1,5 тыс. местных жителей приняли участие в сельском сходе в Чемодановке, где обсуждалась сложившаяся ситуация. На месте создали оперативный штаб по урегулированию ситуации.