Лидерство в рейтинге по онкозаболеваниям в Курской области объяснили хорошей диагностикой

КУРСК, 17 июня. /ТАСС/. Первое место Курской области по распространенности злокачественных новообразований по итогам 2018 года связано с ростом выявляемости онкозаболеваний. За последние десять лет этот показатель увеличился с 2,2 тыс. до 3,3 тыс. случаев на 100 тыс. населения, сообщил в понедельник главный врач Курского онкологического центра Игорь Киселев.

Ранее в докладе "Состояние онкологической помощи населению России в 2018 году" Московского научно-исследовательского онкологического института им. П. А. Герцена - филиала Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава РФ отмечалось, что показатель распространенности злокачественных новообразований в массиве населения России в 2018 году составил 2562,1 на 100 тыс. населения, что выше уровня 2008 года на 39,5%. При этом самый высокий показатель распространенности злокачественных новообразований по данным за 2018 год зафиксирован в Курской области - 3331,1 случая на 100 тыс. населения.

"Этот рейтинг говорит о том, что в области налажена работа по выявлению и лечению онкологических больных. К примеру, в 2008 году эти цифры были на порядок ниже, 2223,6 на 100 тыс. населения, сейчас 3331,1. Показатель говорит о том, насколько хорошо поставлена в регионе работа по раннему выявлению рака, а также по адекватному лечению таких пациентов", - цитирует пресс-служба администрации региона Киселева.

Ранее председатель комитета здравоохранения Курской области Владимир Анцупов сообщил ТАСС, что более 278 млн рублей направят в 2019 году на реализацию федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" в регионе. Часть средств направят на покупку препаратов для проведения химиотерапии больных злокачественными новообразованиями и переоснащение Курского областного онкологического диспансера оборудованием для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

Как сообщалось, показатель смертности населения Курской области от онкологических заболеваний по итогам 2018 года снизился на 5,5 п. п. и составил 229 человек на 100 тыс. населения. Власти региона планируют, что дальнейшему снижению смертности будет способствовать ввод в эксплуатацию третьей очереди онкодиспансера и создание в Курской области центров амбулаторной помощи больным онкологическими заболеваниями.