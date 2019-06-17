Губернатор Пензенской области рассказал о состоянии пострадавшего в массовой драке

"У второго пациента … наметилась положительная динамика. Сегодня он из городской больницы № 6 переведен в областную больницу имени Бурденко. Есть надежда на то, что он выздоровеет", - отметил Белозерцев.

ПЕНЗА, 17 июня. /ТАСС/. Положительная динамика наметилась в состоянии мужчины, госпитализированного в тяжелом состоянии после массовой драки в селе Чемодановка Пензенской области. Об этом сообщил в понедельник губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на совещании в правительстве региона.

По его словам, в настоящее время обстановка в селе спокойная. "Основные силы правоохранительных органов вернулись в пункты постоянной дислокации. Двадцать человек работают в селе в целях обеспечения охраны правопорядка. В эти минуты прокурор Пензенской области, руководитель СУ СК проводят личные приемы граждан в Чемодановке", - отметил Белозерцев.

В результате драки в селе Чемодановка, которая произошла 13 июня, погиб один человек, еще один в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию. Травмы получили еще три человека. По данным полиции, причиной инцидента стал бытовой конфликт. В полицию были доставлены 174 человека для установления причастности к драке.

В связи с произошедшим возбудили уголовные дела об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц. В рамках расследования уголовного дела задержаны 15 человек.