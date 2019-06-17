Эрдоган выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента Египта

"Пусть Аллах упокоит душу нашего брата и мученика Мурси", - сказал турецкий лидер в эфире телеканала NTV.

Эрдоган также вновь раскритиковал политику действующего президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси. По его словам, "тиран ас-Сиси казнил не менее 50 египтян". Президент Турции также снова подверг критике прошедший 24-25 февраля в Шарм-эш-Шейхе саммит Европейского союза (ЕС) и Лиги арабских государств (ЛАГ). "Европейские лидеры провели в Египте саммит в период, когда в стране казнили семерых человек", - подчеркнул он.

По данным издания Al Shorouq, Мурси умер во время заседания суда по делу о шпионаже, на котором экс-глава государства проходил главным обвиняемым. Во время заседания суда Мурси было дано слово, после которого был объявлен перерыв. В этот момент экс-президент упал в обморок и скончался, не приходя в сознание. Согласно одной из версий, у него случился сердечный приступ.