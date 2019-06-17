Около 80 человек обратились к омбудсмену на приеме, организованном после драки под Пензой

ПЕНЗА, 17 июня. /ТАСС/. Несколько десятков человек обратились к уполномоченному по правам человека в Пензенской области во время приема, который был организован в понедельник в селе Чемодановка после того, как 13 июня здесь произошла массовая драка. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в регионе Елена Рогова.

"Порядка 80 [человек] было ... Было много вопросов, которые касались благоустройства, освещения, водоснабжения, дорог, работы медучреждений, личные вопросы были, и, конечно, вопросы, которые волнуют жителей, по поводу конфликта", - отметила собеседница.

Она добавила, что аппарат уполномоченного ведет мониторинг ситуации в населенном пункте. "Там все под контролем, я надеюсь, что все вопросы будут разрешены положительно", - сказала Рогова.

В приеме также участвовали сотрудники прокуратуры, Следственного комитета, уполномоченные по правам ребенка и защите прав предпринимателей.

Как сообщается на сайте прокуратуры Пензенской области, к прокурору обратились 32 жителя Чемодановки и близлежащих сел. "Люди жаловались на неправомерные действия других жителей района, плохую организацию уличного освещения, состояние автомобильных дорог, работу поликлиники, обеспечение лекарственными средствами и другие сельские проблемы", - указано в сообщении.