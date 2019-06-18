Экс-президента Египта Мухаммеда Мурси похоронили в Каире

ТАСС, 18 июня. Бывший президент Египта Мухаммед Мурси, умерший от сердечного приступа в суде 17 июня, похоронен во вторник в восточной части Каира. Об этом сообщил сын экс-главы государства Ахмед Мурси на своей странице в Twitter.

По его словам, похороны отца прошли в каирском пригороде Мадинат-Наср.

Телеканал Al Jazeera в свою очередь указывает со ссылкой адвоката бывшего египетского президента, что церемония захоронения прошла рано утром во вторник.

Мурси умер во время заседания суда по делу о шпионаже, на котором экс-глава государства проходил главным обвиняемым. Ему было дано слово, после которого был объявлен перерыв. В этот момент экс-президент упал в обморок и умер, не приходя в сознание. По данным египетского гостелевидения, причиной смерти стал сердечный приступ.

Еще в 2014 году адвокаты Мурси подавали в суд медицинские документы, подтверждающие, что их подзащитный страдает эпилепсией. В свое время он перенес операцию на мозге, что спровоцировало в дальнейшем периодически повторяющиеся острые приступы. Юристы утверждали, что при таком диагнозе экс-президент не может находиться в изоляции в одиночной тюремной камере, и настаивали на его переводе под домашний арест.

Ставленник исламистской ассоциации "Братья-мусульмане" (запрещена в России) Мухаммед Мурси победил на президентских выборах в Египта в 2012 году. Год спустя он был отстранен от власти военными на волне массовых народных выступлений. В августе этого года ему исполнилось бы 68 лет. Он проходил одним из обвиняемых по ряду уголовных дел, возбужденных против лидеров исламистов, в том числе связанных со шпионажем, госизменой и нападениями на протестующих. По некоторым эпизодам он был приговорен к смертной казни (за побег из тюрьмы) и пожизненному заключению, однако позднее эти дела были направлены на пересмотр.