Заместитель генпрокурора России поручил проверить все обращения граждан в Чемодановке

ПЕНЗА, 18 июня. /ТАСС/. Заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев поручил детально разобраться по каждому поступившему обращению граждан в селе Чемодановка Пензенской области, где в результате массовой драки 13 июня погиб один человек, четверо были ранены. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте прокуратуры региона.

"Зайцев поручил прокурору Пензенской области и прокурору района детально разобраться по каждому из поступивших обращений и принять меры, направленные на восстановление нарушенных прав граждан, и привлечение виновных к установленной законом ответственности", - говорится в сообщении.

Заместитель генпрокурора провел во вторник прием жителей Бессоновского района, в ходе которого они "изложили волнующие их вопросы благоустройства внутридомовых территорий, водоснабжения, медицинского обслуживания, возобновления работы отделения полиции в селе, постройки новой школы, ремонта дорог и другие", рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Управление Генеральной прокуратуры РФ в Приволжском федеральном округе взяло на особый контроль ситуацию в регионе, ход расследования уголовных дел и рассмотрения обращений жителей района, а также проведение профилактических мероприятий, добавляется в сообщении.

В результате драки в селе Чемодановка погиб один человек, еще один в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию. Травмы получили еще три человека. По данным полиции, причиной инцидента стал бытовой конфликт. После этого в полицию были доставлены более 170 человек.

После произошедшего возбуждены уголовные дела об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц. Во вторник суд в Пензе арестовал 28 фигурантов дела.