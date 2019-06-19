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Массовая драка в Пензенской области

Дома цыган в Чемодановке находятся под охраной

В пресс-службе правительства Пензенской области сообщили, что специалисты также выясняют вопрос законности постройки этих домов

ПЕНЗА, 19 июня. /ТАСС/. Охрана домов представителей цыганской общины и их имущества организована в Чемодановке и в соседнем с ней селе Лопатки Пензенской области, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе правительства региона.

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Ранее сообщалось, что после массовой драки 13 июня Чемодановку добровольно покинули несколько десятков цыганских семей. Более 40 человек уехали в Астраханскую область, около 30 - в Волгоградскую.

"Дома и имущество находятся под охраной, выставлен пост", - отметила собеседница агентства.

В пресс-службе добавили, что специалисты выясняют вопрос законности постройки домов цыган. "Сносить можно лишь то, что незаконно построено. Пока выводов о законности или незаконности возведения этих домов нет. Специалисты работают с документами", - добавили в пресс-службе.

В пресс-службе УМВД агентству сообщили, что сотрудники полиции регулярно патрулируют улицы, где расположены дома цыган.

По словам местных жителей, представители цыганской общины проживали в Чемодановке с 1990-х годов.

Теги
РоссияПензенская областьМассовая драка в Пензенской области
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