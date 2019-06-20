Источник: началась операция по выпуску первых приморских косаток

ВЛАДИВОСТОК, 20 июня. /ТАСС/. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) в четверг начали операцию по выпуску первых двух косаток, содержащихся в центре реабилитации бухте Средней в Приморье, сообщил ТАСС источник, связанный с процессом выпуска.

"Это операция ВНИРО. Сегодня двух косаток погрузили на транспорт и отправили. Возможно, что сначала они попадут на базу для морских млекопитающих в селе Иннокентьевка в Хабаровском крае, оттуда уже их будут выпускать в Сахалинский залив. Перевозка до базы займет примерно двое суток", - сообщил собеседник агентства.

"Это операция ВНИРО. Сегодня двух косаток погрузили на транспорт и отправили. Возможно, что сначала они попадут на базу для морских млекопитающих в селе Иннокентьевка в Хабаровском крае, оттуда уже их будут выпускать в Сахалинский залив. Перевозка до базы займет примерно двое суток", - сообщил собеседник агентства.

Комментарием пресс-службы института ТАСС не располагает. Там сослались на скорое появление официальной информации о работе сотрудников института в Приморье.

Во вторник французский океанолог Жан-Мишель Кусто отправил вопрос о судьбе косаток и белух из бухты Средняя в Приморье на передачу "Прямая линия с Владимиром Путиным", которая состоится в четверг. Он попросил российского президента принять окончательное решение об освобождении животных и возвращении их в места традиционного обитания.

С лета прошлого года в бухте Средней в Приморье содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток, однако три белухи и одна косатка пропали. В полицию было подано заявление о пропаже животных, но в возбуждении дела было отказано. При этом, по данным следствия, животных вылавливали с нарушениями, возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова биоресурсов.

В конце мая от Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю в суд поступили документы по трем делам об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ ("Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство") в отношении юридических лиц ООО "Белый кит", ООО "Афалина", ООО "Сочинский дельфинарий" и ООО "Океанариум-ДВ", которые занимались отловом животных. Суд уже признал три компании виновными в нарушении правил рыболовства и назначил штрафы от 28 до 56 млн рублей.