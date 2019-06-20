Православная церковь Украины считает иск об отмене ее регистрации бесперспективным

КИЕВ, 20 июня. /ТАСС/. Новая церковная структура Украины - Православная церковь Украины (ПЦУ) - считает, что даже суд не сможет отменить государственную регистрацию Киевской митрополии ПЦУ. Об этом в четверг заявил замглавы управления внешних церковных связей так называемой ПЦУ Евстратий Зоря на брифинге по итогам собрания духовенства и верующих в Киеве, комментируя поданный накануне Киевской митрополией канонической Украинской православной церкви (УПЦ) иск о незаконности проведения государственной регистрации ПЦУ.

"Мы считаем этот иск абсолютно бесперспективным", - отметил Зоря, уточнив, что иск подан к Киевской митрополии ПЦУ, к Министерству культуры Украины и государственному регистратору.

Он добавил, что ПЦУ рассчитывает отстоять эту позицию в суде. "Никто не может вернуть историю в предыдущее состояние, поэтому никакой суд, никакие иски не могут изменить того состояния, что такая руководящая структура как Киевская митрополия [ПЦУ] зарегистрирована. И если они пытаются судом остановить действие закона, который обязывает их принять свое правдивое название - Московский патриархат на Украине, то и это не отменяет того факта, что они являются Московским патриархатом на Украине", - заявил Зоря, имея в виду каноническую УПЦ.

На подачу иска отреагировал и активный сторонник создания ПЦУ, экс-президент Украины Петр Порошенко, потребовав от нынешней власти вмешаться в ситуацию. "Иск украинского филиала Русской православной церкви с требованием отменить государственную регистрацию автокефальной Православной церкви Украины - это не церковный вопрос. Это вопрос национальной безопасности, который требует внимания и президента, и СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины - прим. ТАСС)", - заявил Порошенко в видеообращении, размещенном в четверг на его странице в "Фейсбуке".

Подачу иска бывший глава государства назвал "российским реваншем" и заявил, что его партия "Европейская солидарность" будет бороться с этим в парламенте. "Вопрос о нашей духовной независимости от Кремля относится к сфере национальной безопасности, и оно было, есть и будет оставаться в центре нашего внимания", - заключил Порошенко.

Накануне Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск Киевской митрополии канонической Украинской православной церкви о незаконности проведения государственной регистрации непризнанной Православной церкви Украины. В УПЦ мотивировали иск "допущением существенных нарушений действующего на момент проведения государственной регистрации создания юридического лица законодательства Украины, а также совершением ответчиками по административному делу противоправных действий". В связи с этим Киевская митрополия требует отменить регистрацию ПЦУ в судебном порядке.