"Прямая линия с Владимиром Путиным" 2019 года собрала 2,6 млн обращений

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Общее число обращений в адрес президента РФ в рамках подготовки и проведения программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" составило примерно 2,645 млн. Такую статистику привел по итогам эфира телеканал " Россия-24 ", который выступал одним из организаторов 17-й по счету сессии прямого телеобщения главы государства с жителями страны.

При этом перед началом программы число обращений составляло примерно 1,6 млн, то есть за четыре часа эфира поступило еще более миллиона вопросов. Помешать сбору обращений, который велся через телефонные звонки, СМС, мультимедийные сообщения, а также через сайт и специальное мобильное приложение, не смогли даже DDOS-атаки, зафиксированные во время программы.

Прямые линии проводятся с 2001 года. К первой такой программе поступило около 400 тыс. вопросов, затем это число росло. Рекорд был поставлен в 2015 году - 3,25 млн вопросов. В последние три года количество обращений, которые обычно начинают принимать за 10 дней до эфира, оставался на уровне 2,5-2,8 млн.