Эксперт: после прямой линии бизнесменов станут чаще отпускать под залог

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей, Александр Хуруджи рассчитывает, что после его обращения на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, бизнесменов, проходящих по экономическим преступлениям, станут чаще отпускать под залог, чем избирать для них арест в качестве меры пресечения.

Ранее в ходе программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" Хуруджи сообщил, что для бизнесменов в качестве меры пресечения по экономическим преступлениям чаще всего избирается мера пресечения в виде ареста. Он попросил президента о рассмотрении возможности отпускать таких предпринимателей под залог. Президент, отвечая на вопрос, сообщил, что "нельзя злоупотреблять арестами в сфере экономических правонарушений", "использовать залог можно и нужно в качестве меры пресечения наряду с домашним арестом и подпиской о невыезде". При этом глава государства отметил, что полностью отказаться от ареста невозможно, и основная проблема в данном случае - бессрочное содержание под стражей.

"Президент четко, полностью знает и цифры, и статьи - это говорит о том, что он явно в процесс погружен,... это вселяет определенную надежду, что это будет решаться, и значит, этот вопрос постоянно обсуждается и в ближайшее время будет решен. Я рад, что президент так отреагировал, это внушает осторожный оптимизм, что это начнет менять ситуацию как-то, может быть, очередной раз услышат представители Генеральной прокуратуры и силовых ведомств, и, может быть, они сегодня начнут прислушиваться, но пока мы имеем то, что имеем. Сегодня такой луч надежды, посмотрим, что будет", - сказал ТАСС Хуруджи, отвечая на вопрос о том, может ли проблема с арестом бизнесменов сдвинуться с места после прямой линии.

Он сообщил, что сейчас только по официальной статистике по экономическим преступлениям в СИЗО под арестом находятся около 6 тыс. бизнесменов. В 2018 году, уточнил Хуруджи, только по статье "Мошенничество" возбуждено 218 тыс. уголовных дел. "Я хотел сегодня задать вопрос президенту из двух частей, но по времени вторую часть не задал, а она не менее важная - это вопросы реабилитации, восстановления как предпринимателя человека. Если он попал под уголовное преследование, то ему очень сложно потом восстанавливаться. Но самое главное, на 70% я считаю решим эту проблему по пути залогов, а не арестов, которые блокируют работу предприятия и приводят к банкротству", - добавил он.

По словам Хуруджи, на первых местах в России по данной проблеме находятся Ростовская область, Москва, Краснодарский край, где чаще всего избирают арест бизнесменам в качестве меры пресечения. В качестве положительного примера Хуруджи привел Новгородскую область.