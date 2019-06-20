Власти Забайкалья обеспечат жильем мать ребенка-инвалида, обратившуюся к Путину

ЧИТА, 20 июня. /ТАСС/. Вопрос предоставления жилья жительнице Забайкалья, обратившейся на прямой линии к президенту РФ Владимиру Путину, будет решен до конца 2019 года, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

СК РФ начал доследственную проверку по видеообращению жительницы Читы, матери ребенка-инвалида, в котором она заявила о бездействии чиновников при выделении жилья. По ее словам, с 2017 года семья ждет внеочередного получения квартиры, а ребенку необходима реабилитация и обучение в специализированном учреждении. В пресс-службе пояснили, что речь идет о Ларисе Лясоцкой, которая сообщала о проблеме в марте на телепередаче "Прямой разговор" с врио губернатором края Александром Осиповым.

"В отношении Ларисы Лясоцкой решение суда было принято в 2017 году, до этого принималось еще пять аналогичных решений, которые также не исполнялись годами ввиду отсутствия средств в бюджете. По итогам "Прямого разговора" Александр Осипов распорядился организовать исполнение судебных решений о предоставлении жилых помещений всем таким семьям. Сегодня определены варианты исполнения судебных решений по этим 13 вердиктам. Предоставление жилых помещений льготникам будет вестись в порядке очереди, они получат квартиры до конца этого года", - цитирует пресс-служба и.о. первого заместителя председателя правительства Забайкальского края Сергея Нехаева.

Он также отметил, что при отсутствии казенных квартир будут приобретаться жилые помещения, в этом случае средства муниципалитетам будут выделены из регионального бюджета.