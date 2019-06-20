Полиция призвала не использовать драку в Чемодановке для разжигания межнациональной вражды

ПЕНЗА, 21 июня. /ТАСС/. Ситуация в селе Чемодановка Пензенской области, где 13 июня произошла массовая драка, не должна быть использована для возбуждения межнациональной вражды. Об этом заявил в четверг замначальника центра по противодействию экстремизму регионального управления МВД Вячеслав Новиков.

В результате массовой драки в Чемодановке один человек погиб, еще четверо получили травмы. Правоохранительные органы полагают, что причиной произошедшего стал бытовой конфликт. После инцидента в полицию были доставлены более 170 человек, под стражу заключены 28 представителей цыганской общины.

"Последние события в селе Чемодановка показали, что межнациональная ситуация в Пензенской области остается напряженной. Следует обратить внимание, что законодательством РФ предусмотрена уголовная ответственность за возбуждение межнациональной вражды и ненависти, в том числе с использованием сети интернет. Так вот, для примера, статьей 280 [УК РФ] за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности установлен штраф в размере от 100 [тыс.] до 300 тыс. рублей. Но за те же деяния, совершенные с использованием сети интернет, чем вот сейчас занимаются, раскачивая обстановку после этой Чемодановки, наказываются как минимум принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы до пяти лет", - сказал Новиков на заседании совета по делам национально-культурных автономий при правительстве региона.

По его словам, конфликт в Чемодановке произошел не на межнациональной почве, но "отголоски этого [межнационального конфликта] там могут быть".

Ранее губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что конфликт в Чемодановке произошел на бытовой почве "между коренными местными жителями и цыганами".