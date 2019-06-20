Иностранные посетители Европейских игр в Белоруссии смогут попасть в Россию без виз

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Иностранцы, приехавшие в Белоруссию на II Европейские игры без виз, смогут в таком же упрощенном режиме посетить и Россию. Об этом заявил журналистам первый заместитель главы аппарата правительства РФ Сергей Приходько, отвечая на вопрос о порядке пересечения российско-белорусской границы болельщиками.

"Граждане тех государств, которым не требуется получение визы для въезда в Белоруссию для посещения [Европейских] игр, могут без оформления российских виз въезжать, выезжать, пребывать и следовать транзитом по территории России при наличии действительного документа, удостоверяющего личность, и документа для посещения [Европейских] игр, - сказал он. - Речь идет об аккредитационной карте для участников и оригинальном или электронном билете на спортивные соревнования для иностранных туристов".

Приходько добавил, что такие иностранцы смогут пересекать российско-белорусскую границу не только на самолете, но и наземным транспортом по путям международного железнодорожного и автомобильного сообщения. "Желающим воспользоваться данной возможностью необходимо предусмотреть предварительную регистрацию своего билета на официальном сайте II Европейских игр в разделе "Билеты", - посоветовал он.

Представитель кабмина подчеркнул, что эти вопросы урегулированы подписанным 29 мая 2018 года двусторонним межправительственным соглашением о некоторых вопросах, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на международные спортивные мероприятия.