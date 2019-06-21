Представители ОП России планируют обсудить конфликт в Чемодановке с властями региона

ТАСС, 21 июня. Представители Общественной палаты (ОП) РФ ждут от властей Пензенской области выводов по ситуации в селе Чемодановка, где 13 июня произошла массовая драка, в результате которой один человек погиб и четверо были ранены. Об этом сообщил в пятницу ТАСС председатель комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами ОП РФ Владислав Гриб в ходе рабочей поездки в Архангельск.

"Я бы хотел, чтобы нам доложили, проинформировали о том, какой вывод сделали региональные и местные власти, правоохранительные органы [после массовой драки в Чемодановке]. Если у нас будут совпадать выводы - это один вопрос, если позиция будет разная, то мы привлечем Общественную палату Пензенской области, сами выйдем, проведем слушания прямо в Чемодановке", - отметил Гриб.

Он добавил, что ОП РФ планирует наладить диалог с региональными и местными властями по ситуации в Чемодановке.