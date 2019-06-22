Ростуризм: купившие туры в Грузию россияне вправе требовать возврата денег за них

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Российские граждане, заключившие договоры о туристических поездках в Грузию, а также приобретшие авиабилеты для поездок туда, вправе требовать возврата денежных средств в связи с запретом осуществлять воздушные перевозки в эту страну с 8 июля, говорится в распространенном в субботу сообщении Федерального агентства по туризму.

"Граждане, заключившие договоры о реализации туристского продукта по направлению в Грузию с 21 июня 2019 года имеют безусловное право требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или изменения его условий в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении <...> При расторжении такого договора до начала путешествия туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала - ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве сообщили, что граждане, приобретавшие авиабилеты отдельно вправе обращаться по месту приобретения билетов для возврата денежных средств, с вылетом до 8 июля - в соответствии с тарифом такого билета, с вылетом с 8 июля - в полном объеме.

"Граждане, приобретавшие отдельные туристические услуги (размещение, экскурсии и т.д.) вправе обращаться по месту приобретения таких услуг для возврата денежных средств в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей", - отмечается в сообщении.

По оценкам ведомства, по линии российских туроператоров в Грузии находится порядка 1,5 тыс. туристов, их возврат будет осуществлен планово, согласно выписанным билетам до 8 июля 2019 года. "Информация о количестве самостоятельных туристов уточняется", - отмечается в сообщении. Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила ТАСС, что в Грузии находится около 5-7 тыс. организованных туристов из России.