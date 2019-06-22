Грузия пытается получить от России полные сведения о приостановке авиасообщения

ТБИЛИСИ, 22 июня. /ТАСС/. Власти Грузии на данном этапе стараются получить от российской стороны исчерпывающую информацию о временной приостановке прямого авиасообщения между двумя странами. Об этом в субботу сообщил корреспонденту ТАСС спецпредставитель премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с РФ Зураб Абашидзе.

Временный запрет на авиасообщение с Грузией. Что нужно знать туристам

"На данном этапе мы стараемся получить исчерпывающую информацию об этом решении [запрете полетов] для серьезного анализа и выводов. После этого последуют более детальные комментарии. Безусловно, наша задача - защитить интересы суверенитета страны и всех граждан, избежать рисков принятия необдуманных шагов по серьезным вопросам", - подчеркнул он.

Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией. Туроператорам и турагентам рекомендовано на время действия запрета воздерживаться от реализации путевок в Грузию.