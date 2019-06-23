Москалькова призвала грузинского омбудсмена обеспечить защиту прав россиян в Грузии

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала омбудсмена Грузии Нино Ломджария оказать помощь в защите прав россиян, находящихся в этой стране.

Скандал с российской делегацией и штурм парламента. Главное о событиях в Тбилиси

"События в Тбилиси вызывают чрезвычайную озабоченность <...> Призываю Народного защитника Грузии Нино Ломджария оказать содействие в обеспечении соблюдения прав и свобод российских граждан на территории Грузии", - приводит в воскресенье пресс-служба российского омбудсмена слова Москальковой.

Она отметила, что события, происходящие в Грузии, "недопустимы в обществе, намеренном уважать и защищать общечеловеческие ценности, закрепленные во Всемирной декларации прав человека".

Омбудсмен подчеркнула, что российская делегация прибыла на Генеральную сессию Межпарламентской ассамблеи православия по приглашению грузинской стороны для обсуждения гуманитарных и духовных аспектов взаимодействия единоверных народов, которых связывает история, насчитывающая не одно столетие. "К сожалению, вместо культурного диалога, права всей российской делегации во главе с депутатом Сергеем Гавриловым оказались нарушены. Более того, их жизнь оказалась под угрозой, и они были вынуждены срочно покинуть страну", - добавила Москалькова.

Она также сказала, что нападению подверглась съемочная группа телеканала "Россия-24", "а тысячи российских туристов вынуждены прервать отпуск для экстренного возвращения домой".