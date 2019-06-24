Похороны артиста Андрея Харитонова пройдут в Киеве

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Похороны советского и российского актера театра и кино Андрея Харитонова, умершего на 60-м году жизни, пройдут в Киеве, дата пока неизвестна. Об этом сообщила в понедельник ТАСС представитель Гильдии актеров кино РФ.

"Мы связались с семьей, нам сообщили, что Андрей Харитонов умер вчера, - сказала собеседница агентства. - Родные решили, что похороны пройдут в Киеве, откуда он родом, дата пока не называется. Прощания в Москве не будет".

Наиболее известной работой Харитонова стала роль Артура Бертона в фильме "Овод" (1980) режиссера Николая Мащенко. Актер также снялся в кинофильмах "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" (1982), "Тайна "Черных дроздов" (1983), "Человек-невидимка" (1984).