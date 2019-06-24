Адвокат: дело американца Грандстаффа расследовали те же полицейские, что и дело Голунова

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Расследованием уголовного дела в отношении гражданина США Гейлена Грандстаффа, обвиняемого в контрабанде психотропных веществ под видом покупки в интернете бытовой химии, занимались полицейские Западного административного округа Москвы. Об этом ТАСС сообщил в понедельник адвокат американца Антон Омельченко.

Что известно в настоящее время

Дело против журналиста Ивана Голунова. Что известно в настоящее время

"Дело моего подзащитного было в компетенции того же полицейского начальства из Западного административного округа Москвы, которое было уволено в связи с делом Голунова", - сказал защитник.

Солнцевский суд Москвы 18 марта прекратил рассмотрение по существу и направил прокурору для устранения нарушений дело в отношении Грандстаффа, решением суда он был освобожден из-под стражи. Прокуратура уже обжаловала это решение, дата рассмотрения в Московском городском суде пока не назначена.

С 2017 года американец содержался в СИЗО после того, как сотрудники таможни обнаружили в заказанной им в Китае бытовой химии запрещенное в России вещество гамма-бутиролактон. В Китае гамма-бутиролактон свободно продается и входит в состав большого перечня бытовой продукции.

Грандстафф живет в России, он женат на гражданке РФ. Предъявленные обвинения грозили ему 20 годами колонии. Солнцевский суд вернул прокурору дело Грандстаффа после приблизительно полугода слушаний.