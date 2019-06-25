Прощание с Аллой Покровской пройдет 27 июня в МХТ им. Чехова

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Прощание с народной артисткой РСФСР, режиссером Аллой Покровской, которая умерла во вторник на 82-м году жизни, состоится в четверг, 27 июня, в МХТ им. Чехова.

Об этом сообщили ТАСС в театре.

Покровская будет похоронена на Троекуровском кладбище, сообщается на сайте театра. "Прощание с Аллой Борисовной Покровской состоится в четверг, 27 июня. В 11 часов начнется гражданская панихида в Московском Художественном театре имени А.П. Чехова (Камергерский переулок, 3), в 13 часов - отпевание в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках (Софийская набережная, 32). Похороны пройдут на Троекуровском кладбище", - говорится в сообщении.

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