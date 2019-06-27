Власти Бурятии окажут материальную помощь пострадавшим в авиакатастрофе Ан-24

НОВОСИБИРСК, 27 июня. /ТАСС/. Все необходимые средства будут выделены для помощи пострадавшим при аварийной посадке самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара" в аэропорту Нижнеангарска, сообщил в среду глава Бурятии Алексей Цыденов.

"Хотелось бы высказать соболезнования близким погибших пилотов и сказать, что мы всю помощь людям, которые так или иначе получили какие-то травмы, окажем. Министерство здравоохранения республики сориентировано на поддержку и помощь для Нижнеангарской больницы и для Северобайкальской больницы. В общем, все средства, которые будут необходимы, будут выделены и помощь будет оказана в полном объеме", - процитировали Цыденова в аккаунте правительства республики в Facebook.

Цыденов в эфире телеканала "Россия 24" также сообщил, что выплаты пострадавшим составят от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, родственники погибших получат по полмиллиона рублей. "Пострадавшим, у кого [состояние] средней тяжести, выплаты будут до 400 тыс. рублей, у кого [травмы] легкие и будет соответствующее заключение, 200 тыс. рублей. Родственникам погибших пилотов - по 500 тыс. рублей", - сказал он, добавив, что все выплаты будут оперативно произведены из республиканского бюджета.

Самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" вылетел из Улан-Удэ в Нижнеангарск в четверг утром. После взлета в воздухе отказал один из двигателей. По предварительной информации, при посадке самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 метров, совершил столкновение с зданием очистных сооружений и загорелся. В настоящее время пожар полностью потушен. В результате ЧП погибли командир экипажа и бортмеханик. За медицинской помощью обратились 31 пассажир и два члена экипажа, четыре человека госпитализированы.

По факту ЧП Восточно-Сибирским СУ СК России на транспорте возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена").