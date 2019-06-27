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Аварийная посадка Ан-24 в Бурятии

Кузнецова следит за состоянием пострадавших при крушении Ан-24 в Бурятии подростков

По информации детского омбудсмена, два госпитализированных подростка находятся в удовлетворительном состоянии

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Двое детей из шестерых, находившихся в самолете Ан-24, который аварийно сел в аэропорту Нижнеангарска, госпитализированы. Об этом говорится в аккаунте уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой в Facebook.

"Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова связалась c уполномоченными ведомствами в регионе, с детским омбудсменом в Республике Бурятия. По имеющейся информации, после осмотра врачами всех пострадавших пассажиров, среди которых было шесть несовершеннолетних, четверым оказана помощь на месте и они отпущены домой, еще двое - 17-летний мальчик и 13-летняя девочка госпитализированы в связи с полученными травмами", - говорится в сообщении.

По данным Кузнецовой, состояние обоих подростков удовлетворительное, "вся необходимая медицинская помощь им оказывается, проведены консультации в режиме видео-конференц-связи с республиканскими врачами".

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"Детский омбудсмен следит за состоянием здоровья всех находившихся на борту аварийного самолета детей. Семьям пострадавших несовершеннолетних при необходимости будет оказана вся необходимая помощь", - отмечается в публикации.

Утром 27 июня Ан-24, выполнявший рейс Улан-Удэ - Нижнеангарск, совершил аварийную посадку, погибли два члена экипажа, 43 пассажира и еще два члена экипажа выжили. Четыре человека госпитализированы, самолет сгорел. За пассажирами, которые этим же бортом должны были отправиться в Иркутск, "Ангара" отправила резервное воздушное судно.

Теги
РоссияКузнецова, Анна ЮрьевнаБурятияАварийная посадка Ан-24 в Бурятии
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