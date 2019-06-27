Кузнецова следит за состоянием пострадавших при крушении Ан-24 в Бурятии подростков

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Двое детей из шестерых, находившихся в самолете Ан-24, который аварийно сел в аэропорту Нижнеангарска, госпитализированы. Об этом говорится в аккаунте уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой в Facebook.
"Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова связалась c уполномоченными ведомствами в регионе, с детским омбудсменом в Республике Бурятия. По имеющейся информации, после осмотра врачами всех пострадавших пассажиров, среди которых было шесть несовершеннолетних, четверым оказана помощь на месте и они отпущены домой, еще двое - 17-летний мальчик и 13-летняя девочка госпитализированы в связи с полученными травмами", - говорится в сообщении.
По данным Кузнецовой, состояние обоих подростков удовлетворительное, "вся необходимая медицинская помощь им оказывается, проведены консультации в режиме видео-конференц-связи с республиканскими врачами".
"Детский омбудсмен следит за состоянием здоровья всех находившихся на борту аварийного самолета детей. Семьям пострадавших несовершеннолетних при необходимости будет оказана вся необходимая помощь", - отмечается в публикации.
Утром 27 июня Ан-24, выполнявший рейс Улан-Удэ - Нижнеангарск, совершил аварийную посадку, погибли два члена экипажа, 43 пассажира и еще два члена экипажа выжили. Четыре человека госпитализированы, самолет сгорел. За пассажирами, которые этим же бортом должны были отправиться в Иркутск, "Ангара" отправила резервное воздушное судно.