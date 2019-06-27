Новосибирские налоговые органы частично ограничили расходные операции по счетам Депардье

НОВОСИБИРСК, 27 июня. /ТАСС/. Актер Жерар Депардье попал под частичное ограничение расходных операций по счетам, которое было введено новосибирскими налоговыми органами, сообщил ТАСС юрист Депардье Юрий Мосман.

В четверг ряд СМИ сообщили, что инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам Депардье в нескольких банках.

"Частичное ограничение расходных [операций] по счетам (согласно ст. 76 Налогового кодекса РФ) - это абсолютно стандартная и штатная ситуация для любого налогоплательщика РФ. Это делается в целях обеспечения уплаты налога или пеней. После такой меры налогоплательщик производит сверку с налоговым органом, и, если задолженность не подтверждается, то такое ограничение снимается. То же самое произошло с Депардье и происходит с миллионами налогоплательщиков", - сказал Мосман, пояснив, что ограничение было введено новосибирскими налоговыми органами.

По его словам, Депардье является образцовым налогоплательщиком, что могут подтвердить его контрагенты и налоговые органы.

Пресс-служба УФНС по Новосибирской области обещала предоставить комментарий на этот счет позже.

4 декабря представитель Депардье и его деловой партнер Юлия Мосман сообщила ТАСС, что актер получил прописку в Новосибирске, где он планирует работать над культурными и деловыми проектами. С февраля 2013 года Депардье был прописан в Саранске, где 27 августа 2016 года открыл культурный центр на базе обновленного кинотеатра "Россия". Покинул Францию актер в 2012 году из-за решения правительства страны резко повысить налог для состоятельных граждан до 75%.