Появилось видео выпуска косаток и белух, находившихся в "китовой тюрьме"

Организация считает, что транспортировка первых косаток и белух из бухты Средняя к месту их выпуска в Охотское море была проведена с нарушениями стандартов таких мероприятий. Сообщение об этом было опубликовано в четверг на официальном сайте организации.

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Greenpeace России опубликовал на своих страницах в соцсетях видео с выпуском в море двух косаток и шести белух, ранее находившихся в "китовой тюрьме".

"Спешный выпуск китообразных после семи дней транспортировки в тесных контейнерах и без реабилитации на месте нарушает мировые стандарты проведения таких операций и рекомендации команды Кусто, серьезно повышая риски травм и гибели животных. Мы очень надеемся, что киты смогут с этим справиться и выжить в океане", - отмечается в заявлении Greenpeace России.

По мнению экспертов организации, процесс транспортировки не был достаточно открытым и прозрачным. "К транспортировке и выпуску животных не были привлечены независимые ученые, представители общественности и специалисты команды Кусто, а весь процесс происходил в режиме секретности. В ночь на 20 июня, когда к "китовой тюрьме" подъехали фуры и началась погрузка животных, никто из представителей официальных учреждений не смог прокомментировать происходящее. Уже в дороге представителям общественности и СМИ не давали фотографировать животных и даже посчитать их количество", - отмечается в заявлении.

В своем заявлении Greenpeace России настаивает на включении экспертов организации и команды Кусто в группы по выпуску животных. "Документальных подтверждений того, что все 6 белух смогли пережить транспортировку и были выпущены на волю, по-прежнему нет. Greenpeace требует включения общественности и своих представителей, а также специалистов из команды Кусто в состав групп по транспортировке и выпуску животных на следующих этапах, а также доступа общественности к данным со спутниковых меток, установленных на косатках", - говорится в заявлении.

Мнения о перевозке животных

Директор Института проблем экологии и эволюции (ИПЭЭ) имени А. Н. Северцова РАН Вячеслав Рожнов отметил, что план перевозки морских животных из бухты Средней согласован всеми его участниками.

"Был утвержден план всех этих работ, и все эти работы, перевозка и так далее, обсуждались и выполнялись в соответствии с тем планом, который был принят всеми участниками этого процесса <...> Мы работаем по тому плану, который был согласован, утвержден, и он выполняется в том объеме, в котором мы можем это выполнять", - сказал он ТАСС.

Рожнов добавил, что косаток и белух будут выпускать в море в течение всего лета.

Ранее исполнительный директор Greenpeace России, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Сергей Цыпленков сказал ТАСС, что решение о выпуске содержащихся в Приморье морских млекопитающих на волю - это большая победа общественных организаций, независимых ученых, а также ряда выступавших за это министерств и ведомств. Он также поддержал идею запрета вылова косаток и белух в учебных и культурно-просветительских целях.