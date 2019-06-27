Путин: чем дольше Россия будет стабильной, тем лучше

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Задача властей России - создание стабильной и безопасной жизни для людей, причем с прогнозом на улучшение. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью газете Financial Times , которое опубликовано также на сайте Кремля.

"Одна из наших задач здесь, в России, заключается в том, чтобы никогда не забывать, в чем смысл функционирования и существования любой власти - в том, чтобы людям создавать стабильную, нормальную, безопасную и прогнозируемую жизнь, только с прогнозом на улучшение", - сказал Путин, отвечая на вопрос, возможны ли в России проявления неприятия населением истеблишмента, как это наблюдается в ряде стран Запада.

Президент РФ подчеркнул, что в этом плане есть какие-то общие тенденции, но в каждом конкретном случае нужно смотреть, как складывается ситуация в том или ином государстве. "Как долго Россия будет чувствовать себя стабильной страной? Чем дольше, тем лучше. Потому что от стабильности, внутриполитической стабильности зависит очень многое другое, зависит ее позиционирование в мире. И в конечном итоге зависит даже, может быть, и прежде всего благосостояние людей", - подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что одной из причин развала Советского Союза - внутренней причиной - были трудная жизнь и крайне низкий уровень реальных доходов людей, а также отсутствие товаров на полках магазинов, в результате чего "пропал иммунитет у людей к сохранению государственности". "Думали, что, что бы ни произошло - хуже не будет. Оказалось, что стало хуже для очень многих людей, особенно в начале 1990х годов, когда рухнула вся система социального обеспечения, здравоохранения, развалилась промышленность. Хорошая, плохая - но рабочие места были. Они прекратили существование", - отметил российский лидер.

Что касается ситуации на Западе, результатом которой стал, например, "феномен Трампа", то, по мнению Путина, там происходит "отрыв руководящих элит от народа". "Это совершенно очевидная вещь - разрыв между интересами элит и интересами подавляющего большинства населения", - сказал президент РФ.