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АТОР: ситуация на курортах Туниса остается спокойной, несмотря на взрывы в столице

На курортах повышены меры безопасности, однако комендантский час не вводился

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Ситуация на курортах в Тунисе, где отдыхают российские граждане, остается спокойной после взрывов, прогремевших в столице страны в четверг. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР), размещенном на ее сайте.

"Туристы отдыхают на курортах Сусс, Хаммамет, остров Джерба. В городе Тунис никто из наших туристов не проживает. На всех курортах Туниса ситуация спокойная", - сообщили АТОР в пресс-службе компании Anex Tour.

Туроператор "Интурист" сообщил ассоциации, что на курортах Туниса вечером в четверг повышены меры безопасности, однако комендантский час не вводился. В свою очередь компания Pegas Touristic отметила, что взрывы "направлены против сотрудников государственных служб". "Они произошли не только вдали от курортных зон, но и далеко от посещаемых туристами мест в самой столице Туниса", - добавили в компании.

Ранее в четверг в столице Туниса прогремели два взрыва. Один из них произошел в 100 метрах от посольства Франции, второй - на парковке Национального контртеррористического управления. В результате терактов погиб полицейский, восемь человек получили ранения. По данным посольства России в Тунисе, российских граждан среди пострадавших в результате взрывов нет.

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