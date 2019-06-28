МВД сообщило об окончании расследования дела о краже картины Куинджи из Третьяковки

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Полиция завершила предварительное расследование уголовного дела о краже картины Архипа Куинджи "Крым. Ай-Петри" из Третьяковской галереи в Москве. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Следственной частью СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве окончено предварительное расследование уголовного дела о хищении из Третьяковской галереи картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", - сообщила она.

По ее словам, материалы дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Замоскворецкий районный суд Москвы для рассмотрения по существу.