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Кража картины Куинджи из Третьяковской галереи

МВД сообщило об окончании расследования дела о краже картины Куинджи из Третьяковки

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Полиция завершила предварительное расследование уголовного дела о краже картины Архипа Куинджи "Крым. Ай-Петри" из Третьяковской галереи в Москве. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Следственной частью СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве окончено предварительное расследование уголовного дела о хищении из Третьяковской галереи картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", - сообщила она.

По ее словам, материалы дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Замоскворецкий районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Теги
РоссияКража картины Куинджи из Третьяковской галереи
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