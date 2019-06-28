Метеорологи пятый год подряд фиксируют рекордно высокие температуры воздуха по всему миру

ТАСС, 28 июня. Последние пять лет (2015-2019 гг.) стали самыми жаркими за всю историю наблюдений Всемирной метеорологической организации (ВМО). Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя организации Клэр Нюллис.

По данным ВМО, в ряде европейских стран, включая Францию, Австрию, Польшу, Италию, Швейцарию, установлен желтый, оранжевый или красный уровень погодной опасности. Ожидается, что жаркая погода сохранится до конца месяца. На следующей неделе температура воздуха в центральной Европе превысит норму на 3-6 градусов, в других европейских регионах - на 1-3 градуса. Причиной жары стали теплые воздушные массы, пришедшие из Африки.

В некоторых регионах Северной Африки температура превышает 40 градусов, что, в частности, вызывает у ВМО опасения по поводу состояния здоровья футболистов, принимающих участие в Кубке африканских наций в Египте.

Нюллис в ходе брифинга в Женеве заявила, что пока еще преждевременно пытаться объяснить аномальную жару изменением климата на планете, однако она отметила, что в перспективе "жара будет усиливаться, ее периоды будут становится все сильнее, они будут начинаться раньше и закачиваться позже".

В среду государственная метеорологическая служба Франции Meteo France зафиксировала новый температурный рекорд июня - средняя температура по стране составила 34,9 градуса. В связи с аномальной жарой закрыты более 200 школ, а экзамены перенесены на начало июля.

В Испании столбики термометра в некоторых регионах превышают отметку в 40 градусов. Газета Pais сообщила о гибели двух человек в результате тепловых ударов.