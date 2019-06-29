Детей из зоны паводка в Иркутской области планируют отправить на отдых за счет бюджета

ИРКУТСК, 29 июня. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил региональному министерству социального развития, опеки и попечительства решить вопрос отдыха и оздоровления детей из зоны паводка за счет бюджета. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе правительства региона.

"Мы должны помочь детям пережить эту ситуацию, вернуться к привычной жизни, поручаю проработать вопрос отдыха и оздоровления детей за бюджетный счет", - процитировали в пресс-службе слова Левченко.

Списки детей, оказавшихся на подтопленных территориях, готовят главы муниципальных образований, к утру 30 июня их предоставят в Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Также Левченко поручил составить списки детей, инвалидов и маломобильных граждан для проведения эвакуации из зоны подтопления. Более 1,5 тыс. человек готовы разместить в общежитиях Ангарска, Братска, Иркутска, Усолья-Сибирского, Саянска и Черемхово.

Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождей. В 31 населенном пункте подтоплены почти 3,8 тыс. жилых домов с населением более 9 тыс. человек, среди которых более 2 тыс. детей. В регионе введен режим ЧС. По официальным данным, один человек погиб и трое попали без вести.