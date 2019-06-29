Единороссы в Сибири соберут помощь для пострадавших от паводка в Иркутской области

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Региональные отделения "Единой России" в Сибирском федеральном округе соберут гуманитарную помощь для жителей районов Иркутской области, пострадавших в результате паводка. Об этом сообщила в субботу пресс-служба партии со ссылкой на секретаря генсовета единороссов Андрея Турчака.

По его данным, партийцы уже собрали четыре фуры гуманитарной помощи и в дальнейшем окажут необходимую помощь в восстановлении домов и подсобных хозяйств. "Все региональные отделения "Единой России" в Сибирском федеральном округе подключились к сбору гуманитарной помощи для жителей Иркутской области, мы приложим все усилия для того, чтобы ни одна семья, ни один человек не остались без внимания и помощи", - подчеркнул Турчак.

Со своей стороны, секретарь иркутского регионального отделения "Единой России" Сергей Сокол проинформировал, что отделение "объявило о сборе гуманитарной помощи 27 июня, когда стало известно о подъеме рек на территории Тайшетского и Нижнеудинского районов". "В первый же день в здание исполкома неравнодушные жители принесли воду, лекарства, консервы, предметы первой необходимости и теплую одежду. Первая машина была отправлена 28 июня, следующая уйдет сегодня поздно вечером, еще две фуры планируется отправить завтра", - уточнил он.

Паводок в Иркутской области начался из-за проливных дождей, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Как сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ, в результате паводка погибли три человека, в том числе один ребенок. Всего пострадал 351 человек, 97 пострадавших госпитализированы.

В 48 населенных пунктах пяти муниципальных районов Иркутской области - Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском - подтоплены 4 тыс. 42 дома, в которых проживают 9 тыс. 919 человек, в том числе 2 тыс. 269 детей. Также подтоплен 41 социально значимый объект, 4 тыс. 106 приусадебных участков.