Финансовая помощь пострадавшим от паводка в Приангарье поступила в бюджет региона

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Денежные средства из федерального бюджета, предназначенные для финансовой помощи пострадавшим от паводка в Иркутской области, поступили на счет региона. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе МЧС РФ.

"Полтора часа назад 662 млн рублей поступили на счет Иркутской области. Эта сумма предназначена для начала первичных социальных выплат в виде разовой финансовой помощи пострадавшим. Это первичный транш, далее, по мере [поступления] информации о фактическом ущербе, возможно выделение дополнительных денежных средств", - сказали в ведомстве.

Единовременная выплата составит 10 тыс. рублей, за частичную утрату имущества - 50 тыс. рублей и 100 тыс. рублей - за полную. За полученную при паводке легкую степень вреда здоровью предусмотрено 200 тыс. рублей, средней и тяжелой степени тяжести - 400 тыс. рублей. Родственники погибших получат компенсацию в 1 млн рублей и возмещение затрат на погребение.