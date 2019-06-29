{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Паводки в Иркутской области
Обновлено 

Финансовая помощь пострадавшим от паводка в Приангарье поступила в бюджет региона

В Иркутскую область направили 662 млн рублей

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Денежные средства из федерального бюджета, предназначенные для финансовой помощи пострадавшим от паводка в Иркутской области, поступили на счет региона. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе МЧС РФ.

На эту тему
Паводки в Иркутской области. Главное

"Полтора часа назад 662 млн рублей поступили на счет Иркутской области. Эта сумма предназначена для начала первичных социальных выплат в виде разовой финансовой помощи пострадавшим. Это первичный транш, далее, по мере [поступления] информации о фактическом ущербе, возможно выделение дополнительных денежных средств", - сказали в ведомстве.

Единовременная выплата составит 10 тыс. рублей, за частичную утрату имущества - 50 тыс. рублей и 100 тыс. рублей - за полную. За полученную при паводке легкую степень вреда здоровью предусмотрено 200 тыс. рублей, средней и тяжелой степени тяжести - 400 тыс. рублей. Родственники погибших получат компенсацию в 1 млн рублей и возмещение затрат на погребение.

Теги
РоссияИркутская областьПаводки в Иркутской области
Паводки в Иркутской области
Самолет МЧС с 30 т гуманитарной помощи вылетел из Раменского в Иркутскую область
Борт также доставит в регион оборудование для спасателей
Читать полностью