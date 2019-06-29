Самолет МЧС с 30 т гуманитарной помощи вылетел из Раменского в Иркутскую область

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Самолет Ил-76 МЧС РФ с гуманитарной помощью на борту вылетел из подмосковного Раменского в Иркутскую область, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе министерства.

"Самолет Ил-76 МЧС России в рамках оказания гуманитарной помощи и ликвидации последствия ЧС на территории Иркутской области, попавшей в зону подтопления, вылетел в Иркутск для дальнейшей доставки в зону ЧС более 30 т гуманитарной помощи", - сказали в ведомстве.

Кроме гуманитарной помощи, борт доставит оборудование для спасателей: лодки, различные палатки и противопаводковые наливные дамбы.

Паводок в Иркутской области начался из-за проливных дождей, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. По последним данным регионального главка МЧС, в 48 населенных пунктах пяти муниципальных районов области - Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском - подтоплены 4042 дома, в которых проживают 9919 человек, в том числе 2269 детей. Также подтоплен 41 социально значимый объект, 4106 приусадебных участков. Как сообщил ТАСС в субботу источник в экстренных службах, в результате паводка в регионе погибли пять человек, несколько пропали без вести.