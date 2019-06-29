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Паводки в Иркутской области

Выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области начнутся 30 июня

Министр труда Максим Топилин пообещал, что органы соцзащиты осуществят их в кратчайшие сроки

БРАТСК /Иркутская область/, 29 июня. /ТАСС/. Выплаты пострадавшим из-за паводка в Иркутской области начнутся уже в воскресенье, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

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"По выплатам списки сегодня-вчера начали формироваться, сегодня начнутся выплаты. Органы соцзащиты осуществят их в кратчайшие сроки", - сказал он на совещании у президента Владимира Путина по ликвидации последствия наводнения.

По его словам, "взяли на особый контроль вопрос пенсий, потому что люди тоже не все находятся в местах своего нахождения, кто-то в ПВР (пунктах временного размещения)". "Там достаточное количество и пожилых людей. С завтрашнего дня и до 3 числа в опережающем режиме обеспечим выплату всех пенсий - тем, кто находится в зоне чрезвычайной ситуации", - отметил Топилин.

По данным главы МЧС Евгения Зиничева, в результате стихии пострадали 353 человека, 97 госпитализированы, эвакуированы 1161 человек, пятеро погибли, двое пропали без вести. Паводком повреждено 13 мостов, ограничено движение по федеральной автотрассе "Сибирь" и 17 участкам местных дорог. Отключено энергоснабжение в четырех районах с населением более 11 тыс. человек.

Теги
Топилин, Максим АнатольевичРоссияИркутская областьПаводки в Иркутской области
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