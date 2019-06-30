Около 3 тыс. пострадавших от паводка под Иркутском обратились за материальной помощью

ИРКУТСК, 30 июня. /ТАСС/. Пункты приема продуктов питания и вещей для пострадавших от подтопления в Иркутской области сформированы в регионе - всего их 26. В консультационные пункты соцзащиты за единовременной материальной помощью обратились около 3 тыс. человек, сообщается в воскресенье на официальном сайте правительства региона.

"На базе комплексных центров соцобслуживания открыты 26 пунктов приема продуктов, вещей и предметов первой необходимости. Большинство располагается в соседних с затопленными районами территориях, первые партии гуманитарной помощи уже направлены. Работа по формированию списков пострадавших граждан для денежных выплат продолжается - их количество достигает около 5 тыс. человек. В консультационные пункты соцзащиты обратились около 3 тыс. человек", - говорится в сообщении ведомства.

На местах помощь пострадавшим оказывают сотрудники социальных служб. Для координации работы еще 28 июня в Тайшетский, Тулунский, Нижнеудинский районы выехали сотрудники Минсоцзащиты области.

В Тайшетском районе организовали четыре пункта временного размещения (ПВР) - там находится 45 человек, в Тулунском районе - 12 ПВР, где находятся более 1,4 тыс. пострадавших, в Нижнеудинске 4 ПВР, где размещены 186 человек. В Чунском районе, где есть угроза подтопления, эвакуировали более 130 человек, в поселке Чунский открыт пункт сбора помощи, организована работа по составлению списка на выплаты.

Специалисты выезжают в сложные территории, привозят продукты питания, одежду, медикаменты, выясняют, кому нужно восстановить документы, оказывают экстренную психологическую помощь. Совместно с главами муниципальных образований формируются списки детей из пострадавших районов, которые будут направлены на оздоровление. Готовы принять более 350 детей санатории "Юбилейный", "Усть-Кут", "Братское взморье", лагерь "Шелеховский".