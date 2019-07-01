{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Протесты в Грузии на фоне скандала с российской делегацией
Обновлено 

В Кремле напомнили российским деятелям культуры об опасности посещения Грузии

В Тбилиси до сих пор не осудили действия радикалов в отношении парламентариев РФ, пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. В Кремле напомнили деятелям культуры РФ об опасности, которую представляет посещение Грузии. "Просто наши артисты должны понимать, что это [посещение Грузии] может быть пока небезопасно", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На эту тему
Скандал с российской делегацией и штурм парламента. Главное о событиях в Тбилиси

"Мы же не слышали от представителей Грузии осуждения тех молодчиков, которые пытались ворваться в парламент и напасть на народных избранников другой страны [России], мы не слышали ни слова осуждения этих действий", - пояснил он.

20 июня несколько тыс. демонстрантов вместе с оппозицией попытались прорваться в здание парламента Грузии, требуя отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахарии. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Причиной столкновений стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и других делегатов из России в сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. Возмущение оппозиционных депутатов вызвало то, что их российский коллега вел заседание, сидя в кресле председателя парламента.

Теги
ГрузияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПротесты в Грузии на фоне скандала с российской делегацией
Ситуация вокруг финала "Голос. Дети"
Новый механизм голосования в шоу "Голос" будет готов до начала следующих сезонов
Обычно все новые сезоны телепроекта начинаются осенью
Читать полностью