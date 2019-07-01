В Кремле напомнили российским деятелям культуры об опасности посещения Грузии

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. В Кремле напомнили деятелям культуры РФ об опасности, которую представляет посещение Грузии. "Просто наши артисты должны понимать, что это [посещение Грузии] может быть пока небезопасно", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы же не слышали от представителей Грузии осуждения тех молодчиков, которые пытались ворваться в парламент и напасть на народных избранников другой страны [России], мы не слышали ни слова осуждения этих действий", - пояснил он.

20 июня несколько тыс. демонстрантов вместе с оппозицией попытались прорваться в здание парламента Грузии, требуя отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахарии. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Причиной столкновений стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и других делегатов из России в сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. Возмущение оппозиционных депутатов вызвало то, что их российский коллега вел заседание, сидя в кресле председателя парламента.