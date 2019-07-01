Пациентов в подтопленном Тулуне Иркутской области при необходимости перевозят на лодках

ТАСС, 1 июля. Людей, которым необходима медицинская помощь в подтопленном городе Тулун Иркутской области, где из-за затора перекрыли мост, при необходимости перевозят на лодках в медучреждения. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Тулунской городской больнице.

Как сообщалось ранее, затор в районе моста через реку Ия в Тулуне, по которому проходит участок федеральной трассы, образовали более 300 частных домов. Их снесло в реку сильным потоком воды во время паводка. Автомобильное движение по мосту и прилегающим к нему участкам автодороги Р-255 "Сибирь" ограничено с 28 июня до особого распоряжения. Уровень воды в реке на сегодня понизился на 13 см - до 9,9 метра - при критическом уровне в семь метров.

"Медики работают на обеих сторонах города. Нет недостатка в медицинской помощи, специалисты и медикаменты есть на обеих сторонах на данный момент. Машины скорой помощи тоже есть на обеих сторонах. Если требуется, больных перевозят на лодках", - сказали ТАСС в больнице.

Река разделила семьи

Разлив реки усложнил не только работу всех служб, но и разделил родных и близких, оказавшихся в момент половодья на разных берегах реки. Как рассказал ТАСС житель Тулуна Игорь Иканов, он и его знакомые передвигаются между двумя половинами города на лодках, но только при острой необходимости - перевезти больных. По словам Иканова, жена его друга оказалась на другой стороне реки, на том же берегу остался и брат самого Игоря. Но есть мобильная связь, и семьи перезваниваются.

В похожей ситуации оказались и другие горожане. "У меня муж на той стороне. Мы, так получилось, тут остались. Как он в пятницу уехал на работу, так я его и не видела. Дом наш не затопило, но муж там остался, пострадавшим помогать, я ему сказала, что у нас в порядке все", - сообщила агентству Елена Свиблова.

Также местные жители рассказывают, что власти помогают им получать компенсации, в пунктах временного размещения оказывают юридические консультации.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня из-за проливных дождей, в регионе действует режим ЧС. Президент России Владимир Путин в ночь на воскресенье провел в Братске совещание по ситуации в подтопленных районах. Позднее он поручил министру обороны Сергею Шойгу в случае необходимости подключить к борьбе с паводком армию.

По данным МЧС, из зоны бедствия эвакуирован 1161 человек, 12 человек погибли. Более 700 человек обратились за медицинской помощью, госпитализированы 153 человека.