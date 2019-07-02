Вучич выразил соболезнования в связи с паводком в Иркутской области

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич направил письмо с соболезнованиями и предложением помощи президенту России Владимиру Путину в связи с трагической гибелью людей в результате паводка в Иркутской области. Об этом во вторник сообщила пресс-служба сербского лидера.

"Примите искренние соболезнования в связи с жертвами масштабных наводнений, обрушившихся на Иркутскую область. Прошу передать семьям погибших, а также тем, кто разыскивает своих близких, выражения глубокого сочувствия, а пострадавшим - наилучшие пожелания скорейшего выздоровления", - говорится в тексте письма.

"Сербия в рамках своих возможностей готова помочь, поскольку все, что у нас есть, мы всегда искренне можем разделить с друзьями", - отмечается в телеграмме. По словам Вучича, Сербия никогда не забывала о предоставленной помощи со стороны России, "когда пять лет назад страна пострадала от ужасных наводнений". "Мы всегда будем высоко ценить самоотдачу российских спасателей, которые, рискуя своими жизнями, тогда первыми пришли на помощь", - подчеркивается в письме сербского лидера.