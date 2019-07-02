Когда пришла вода. Как жители затопленного Тулуна пытаются спасти свои дома

После спада воды жители ждут ответов от чиновников: как быть с документами, и что делать, чтобы стать пострадавшим официально. Жительница Тулуна Любовь Михайловна рассказывает: они с мужем едва успели спастись, а весь участок снесло полностью - баня, сарай, гараж вместе со всем имуществом и домашней птицей уплыли по течению. Поток в пятницу вечером хлынул на улицу, вода поднималась на глазах, быстро достигнув крыши гаража. У сына женщины дачный участок вместе с домом тоже снесло полностью - об урожае речи сейчас не идет.

"Хозяева плывут за вещами, вот подогнали грузовик, чтобы вещи увезти, - показывает местная жительница Марина Федорова. - Пока никто не помогает, все сами. Когда пришла вода, ничего не успели взять, а дом уплыл по течению".

На берегу реки Ия сотни жителей. Они ищут свои дома, чтобы спасти уцелевшие вещи. Сами здания сильно повреждены - крыши плавают отдельно, у части нет стен, дверей. Кто-то надувает резиновые лодки, и кто на моторе, а кто и на веслах, отправляются в затопленную часть города в надежде попасть в свое жилище. Мужчины запрыгивают внутрь через выбитые окна, вытаскивают одежду, книги и документы.

Сейчас в Тулуне подтоплено более тысячи домов, водозабор и несколько социальных объектов. Уровень воды в реке Ие во вторник опустился ниже 9 метров против 13,87 м в субботу, и жители начали возвращаться в затопленные районы.

Улицы Тулуна, с которых вода уже ушла, сейчас больше похожи на места военных действий - разбросанные бревна частных домов, кухонная утварь, торчащие остовы печей. Это все там, где вода начала уходить, а ближе к руслу реки из воды торчат крыши домов, покосившиеся столбы, утонувшие по крону деревья. На крыше одного из боксов виднеется старое советское авто и внедорожник - кто-то успел сберечь имущество.

ТУЛУН /Иркутская область/, 2 июля. /ТАСС/. Вода из города Тулун Иркутской области, где в зоне подтопления оказались тысячи частных домов, постепенно уходит, однако основные проблемы жителей властям еще предстоит решить. Многие потеряли не просто имущество, но и дома целиком - их смыло вышедшей из берегов рекой Ия.

"В 1984 году было подобное наводнение в городе, я даже помню - также было, но меньше. Сейчас вот - воду возят, дают, для питья, для варки, свет дали сутки как, может больше", - рассказывает Любовь Михайловна. Она в числе тех, кто сохранил крышу над головой - дом потерян, но осталась квартира, в которой можно жить.

Веронике Фомченко, еще одной жительнице Тулуна, повезло гораздо меньше - они с мужем и двумя детьми потеряли все, что нажили за шесть лет: дом, за который еще не выплачена ипотека, и остальное имущество. Как выплачивать 2 млн рублей банку, женщина пока не понимает. Муж работает вахтовым методом, чтобы обеспечить семью. Проблема и с документами - бумаги на дом были, но семья в нем еще не была прописана, так что даже первые компенсации от властей получить не может.

"Все документы о купле-продаже есть, домовую книгу даже захватила, а нет. К губернатору подойти или к кому-нибудь [нужно, чтобы решить вопрос], на что с детьми с маленькими жить - памперсы нужны, еда нужна. Честно: очень несправедливо", - рассказывает Вероника.

Многие жалуются, что оповещений об идущей волне паводка от властей не слышали. "Я никаких сообщений от МЧС не получала, жители сами контролировали через чаты в Whatsapp сообщения начались, когда уже было поздно", - рассказала ТАСС Юлия Печугина, которая на берегу ищет дом.

Власти и население

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, прибывший во вторник в Тулун и встретившийся с жителями, объясняет: без жилья никто не останется и компенсации все получат. На встрече пострадавшие - кто-то одет в свою одежду, а кто-то носит то, что раздали из запасов гуманитарной помощи - рассказывали о своих бедах: в подтопленных домах упали натяжные потолки, осыпалась штукатурка, подмыты фундаменты. Уставшие люди, многие из которых не скрывают слез, спрашивают губернатора, как быть с жильем - многие не успеют закончить ремонт к холодам, другим и ремонтировать нечего.

"Пострадавшим будет дана возможность применить сертификат на получение жилья не только в своем городе, но и на всей территории Иркутской области. Желающие смогут принять решение о переезде", - подчеркивает Левченко.

Обсуждаются и частные проблемы, с которыми глава региона также обещал помочь разобраться. К примеру, одна из женщин рассказала, что у них с мужем четверо детей - трое у женщины от первого брака, еще один - от второго. Муж подавал заявление на компенсацию от своего имени, но семье отказали в единовременной выплате на трех старших детей, поскольку на момент бедствия те не были прописаны в принадлежащем мужчине затопленном доме.

Для нескольких семей из Тулуна трагедия особенно ужасна - во время наводнения погибли их близкие. На встрече с главой региона одна из жительниц рассказала, что пожилая мать звонила ей из дачного дома - она так и не успела дождаться помощи. По словам женщины, пенсионерка услышала по телевизору, что ситуация под контролем, и решила не эвакуироваться.

"Мы за ней приезжали, но она не поехала, а потом она звонила - уже погибала, говорила: "Прощайте все". МЧС не успело доплыть до нее - ее так и не нашли, домика нет, ничего нет, три стенки осталось", - рассказала женщина.

Помощь на местах

На сегодня, по последним официальным данным, количество затопленных домов в Тулуне превысило три тысячи. В течение нескольких дней производится комиссионное обследование жилья - за два дня обследовано 569 домов. Сейчас на месте трагедии идет выдача гуманитарной помощи, оформляются документы - люди расстроены, но большая часть настроена оптимистично. Как рассказали ТАСС в Росгвардии, в Тулуне работают десять сотрудников ведомства - они сообщают, что ажиотажа и паники в пунктах помощи нет, все проходит в рабочем режиме.

Наряду с властями помогают горожанам и волонтеры. Один из них, Владимир Кулаков, рассказывает, что благотворительный фонд поставил в городе палатки, куда неравнодушные предприниматели подвозят продукты. Добровольцы готовят еду и кормят людей - варят по четыре-пять огромных казанов супа в день.

"Волонтеров много приходит, разгружают "гуманитарку", уставшие - тоже кормим. Готовим макароны, гречку, тушеную картошку. Мы здесь четвертый день - работаем круглосуточно, ночью кто-то спит, а кто-то дежурит - готовит, чистит картошку", - объясняет Владимир.

А волонтер Николай Шепец, который приехал в Тулун из соседнего района Иркутской области, вместе с горожанами отправляется в подтопленные дома. Он рассказал ТАСС, что сейчас около моста осталось лишь около 50 зданий. "Вода уходит, многие дома, которые были здесь у моста, уплывают дальше. Я помогаю людям достать все необходимое. Вчера считали с квадрокоптера - у моста было разбросано больше 150 домов", - сказал он.