Tele2: абоненты на подтопленных территориях получали СМС с предупреждениями о непогоде

Ранее сообщалось, что МЧС заранее предупредило жителей Иркутской области о неблагоприятном метеопрогнозе, а 24 июня ГУ МЧС по Иркутской области сообщило о колебаниях уровня воды в реках региона из-за обильных осадков, прошедших накануне, и приступило к проведению превентивных мероприятий. 26 июня МЧС России, по данным пресс-службы ведомства, распространило экстренное предупреждение о прогнозируемом подъеме уровня воды в пяти реках региона.

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Абоненты Tele2, проживающие в районах, затопленных в Иркутской области в результате паводка, получали сообщения МЧС, оповещающие о неблагоприятных погодных условиях. Об этом ТАСС во вторник сообщил менеджер по работе со СМИ макрорегиона "Байкал и Дальний Восток" Tele2 Александр Хамицевич.

"На основании соглашения с главным управлением МЧС по Иркутской области и в соответствии с запросами МЧС на СМС-рассылку Tele2 осуществляет информирование своих абонентов о неблагоприятных погодных условиях. Специалисты компании, опираясь на активность абонентов в заданных географических координатах за последние сутки, формируют список номеров, по которому производится СМС-рассылка текста, согласованного с МЧС. Все запросы регионального МЧС на СМС-рассылку в период паводка в Иркутской области обработаны в штатном режиме, то есть все запросы на рассылку, которые приходили от МЧС с информацией о предстоящих неблагоприятных погодных условиях, были доставлены абонентам", - сообщил Хамицевич.

Как сказала представитель пресс-службы МТС в Иркутской области Екатерина Киселева, абонентам МТС подобные оповещения не рассылались. "У нас есть соглашение с правительством Иркутской области, с МЧС [о возможности СМС-оповещения абонентов о неблагоприятных метеоусловиях]. И в наш единый центр управления связи в случаях ЧС приходит оповещение от МЧС с текстом, информацией, которую нужно разослать [абонентам]. В данном случае ничего не приходило, то есть не было никаких обращений, указаний о необходимости рассылки", - пояснила собеседница агентства.