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Паводок в Иркутской области

Финансовую помощь получили более 4,3 тыс. пострадавших от паводка в Иркутской области

Единовременная выплата составит 10 тыс. рублей, за частичную утрату имущества - 50 тыс. рублей и 100 тыс. рублей - за полную

ИРКУТСК, 2 июля. /ТАСС/. Денежные средства из федерального бюджета, предназначенные для финансовой помощи пострадавшим от паводка в Иркутской области, получили более 4300 жителей региона, сообщил министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов на совещании с губернатором Сергеем Левченко.

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Единовременная выплата составит 10 тыс. рублей, за частичную утрату имущества - 50 тыс. рублей и 100 тыс. рублей - за полную. За полученную при паводке легкую степень вреда здоровью предусмотрено 200 тыс. рублей, средней и тяжелой степени тяжести - 400 тыс. рублей. Родственники погибших получат компенсацию в 1 млн рублей и возмещение затрат на погребение.

"Единовременную материальную помощь уже получили 4393 пострадавших от паводка в Иркутской области. Деньги выдают наличными, необходимые суммы доставлены в пострадавшие районы, в подтопленных территориях Тайшетского, Тулунского и Нижнеудинского районов пострадало около 24 тыс. человек", - сказал Родионов.

Губернатор региона Сергей Левченко заявил, что намерен обратиться к руководству ПАО "Сбербанк России" с просьбой освободить от штрафов по просроченным кредитам жителей пострадавших от паводка районов.

"Мы также будем просить руководство Сбербанка пойти на встречу людям из зоны затопления, у которых есть ипотечные кредиты, чтобы для них были установлены льготные условия выплат: от понижения процентной ставки до полного освобождения от уплаты процентов", - сказал Левченко.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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