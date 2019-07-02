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Проблема с выдачей багажа в Шереметьево

Прокуратура проведет прием пассажиров в связи с задержками выдачи багажа в Шереметьево

Прием состоится 3 июля в терминале D

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Транспортная прокуратура проведет прием граждан в связи с систематическими задержками выдачи багажа в столичном аэропорту Шереметьево.

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Об этом ТАСС сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

"В рамках работы комиссии ММТП Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте организован выездной прием граждан по вопросу соблюдения прав пассажиров, в том числе в части доставки багажа при осуществлении перевозки воздушным транспортом. Прием состоится 3 июля с 9 до 18 часов в здании аэропорта Шереметьево: терминал D, 1-й этаж, зона прилета, стойка информации напротив зеленого коридора", - сказала Короткова.

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РоссияПроблема с выдачей багажа в Шереметьево
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