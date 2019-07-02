Прокуратура проведет прием пассажиров в связи с задержками выдачи багажа в Шереметьево

Багажный коллапс. Что произошло и как решается проблема с выдачей чемоданов в Шереметьево

Об этом ТАСС сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

"В рамках работы комиссии ММТП Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте организован выездной прием граждан по вопросу соблюдения прав пассажиров, в том числе в части доставки багажа при осуществлении перевозки воздушным транспортом. Прием состоится 3 июля с 9 до 18 часов в здании аэропорта Шереметьево: терминал D, 1-й этаж, зона прилета, стойка информации напротив зеленого коридора", - сказала Короткова.