Более 60 млн рублей направили на помощь пострадавшим от паводка в Иркутской области

ИРКУТСК, 3 июля. /ТАСС/. Более 60 млн рублей направлено на выплаты материальной помощи пострадавшим от паводка в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в среду в региональном главке МЧС.

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"Единовременная материальная помощь по 10 тыс. рублей выплачена 6087 людям. Общая сумма выплат составила 60,87 млн рублей", - рассказал представитель ведомства.

Ранее губернатор региона Сергей Левченко сообщал, что людям, потерявшим свое имущество, в соответствии с законодательством также будут выплачены компенсации.

По данным МЧС, в муниципалитетах создано 48 комиссий по оценке ущерба. Они обследуют места проживания граждан, пострадавших от паводков.