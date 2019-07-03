Водоснабжение домов жителей Выборга восстановлено

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Водоснабжение домов жителей города Выборг в Ленинградской области, нарушенное накануне из-за аварии, восстановлено, сообщили журналистам в среду в "Леноблводоканале".

"В Выборге восстановлено холодное водоснабжение. Авария на водопроводе на Смирновском шоссе, 12 ликвидирована", - говорится в распространенном компанией сообщении.

Ранее сообщалось, что весь город остался без воды во вторник вечером из-за прорыва трубы, подающей воду с очистных сооружений. Для ремонта требовалось полное отключение водоснабжения, в соцобъекты и жилые дома воду доставляли на автомобилях.

Выборг - город в Ленинградской области с населением более 76 тыс. человек, административный центр Выборгского района. Он расположен в 140 км от Санкт-Петербурга.