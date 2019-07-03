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Дела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых

Мосгорсуд признал законным арест 2 тыс. рублей на счетах экс-сенатора Арашукова

Следствие объяснило арест имущества возможным возникновением денежных претензий к обвиняемому

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду оставил под арестом имущество бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, в том числе около 2 тыс. рублей на его счетах, в рамках уголовного дела о создании организованного преступного сообщества и убийствах, передает корр. ТАСС.

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"Жалобу защиты оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции - без изменения", - огласила решение судья.

Адвокат Анна Ставицкая просила суд снять арест, так как Рауф Арашуков не обвиняется в хищении и к нему не заявлено гражданского иска. "Арест имущества нужен для обеспечения выплат, но к моему подзащитному нет финансовых претензий, поэтому считаем арест имущества незаконным", - сказала Ставицкая. Следователь в суде объяснил арест имущества возможным возникновением денежных претензий к обвиняемому. "В случае вынесения обвинительного приговора нельзя исключать наложение на обвиняемого штрафа или иных взысканий", - пояснил представитель Следственного комитета.

Ранее Басманный суд наложил обеспечительный арест на земельный участок, три жилых дома и одно жилое помещение, расположенные в Карачаево-Черкесской Республике и принадлежащие Рауфу Арашукову.

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РоссияАрашуков, Рауф РаулевичКарачаево-ЧеркесияДела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых
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